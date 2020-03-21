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تعرف على رسالة هبة مجدي لوالدتها في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وقد تناولت هذه الصورة عبارة "للسعادة أسباب أولها أمي"، وكتبت "مجدي" على هذه الصورة قائلة: "ربنا يخليكي ليا يا أمي، ويخلي كل أم ويديها الصحة''.

 

وتابعت "مجدي" قائلة: "كل سنة وكل أم بخير".

 

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: حبيبتي يا هوبا ربنا يخليهالك ويباركلك في عمرها، ويخليلنا كل أمهاتنا جميعا بحبك جدا.

 

وفي سياق أخر تزوجت "مجدي" من الفنان محمد محسن ورزقت بطفلة تدعى "دهب"، وقدمت "مجدي" العديد من الأعمال الفنية منها الشك، الخطيئة، قاتل بلا أجر، ليل الثعالب، الفريسة والصياد، عايش في الغيبوبة، ولي العهد، أنا وهؤلاء، لعبة ابليس، يونس ولد فضة، نصيبي وقسمتك.

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