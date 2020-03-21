Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب الوفد: الالتزام بتعليمات الحكومة يحد من انتشار كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 02:51 م
Advertisements
النائب الوفدي
النائب الوفدي
دينا إبراهيم
Advertisements
واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، برئاسة حسني حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق، حملتها الإرشادية والتوعية بخطورة فيروس كورونا وكيفية مواجهته والحد من انتشاره.

وجاء ذلك تنفيذا للحملة التي أطلقها الوفد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل مواجهته وطرق الوقاية منه وحمايتهم من أخطاره.

ووزع النائب برفقة عدد من قيادات حزب الوفد بالإسكندرية، حقائبًا تشمل إرشادات للتوعية وبعض الوسائل المستخدمة في التصدي للفيروس منها كمامة وزجاجة كحول إيثيلي وجوارب اليد الطبية وبعض وسائل التعقيم الأخرى على المواطنين.

كما قاد حملات رش وتطهير للمحلات والشوارع والمناطق الحيوية ومنها شارع النبي دانيال وشارع فؤاد والمنشية ومحطة الرمل وعدد كبير من شوارع سيدي جابر.

وتضمنت إرشادات التوعية الموزعة بيانا، جاء نصه "أرجوا منكم جميعا خلال هذه الفترة أن نتعاون جميعا لنكون يدا واحدة لحماية انفسنا من فيروس كورونا المستجد لأن سلامة كل فرد في بلدنا الحبيبة تهمنا حتى تمر هذه الأزمة ونعود كما كنا آمنين سالمين.

وأضافت "علينا ألا نلتفت أو نستمع أو ننشر الشائعات، وعلى كل مواطن أن يبدأ بنفسه، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي من ضمنها: "غسل اليدين بعد لمس أي سطح معدني وبعد لمس الأبواب وعربات التسوق وغيرها والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة والبقاء في الأماكن المفتوحة والمشمسة".

وطالبت بالتغذية السليمة والصحية فهي عامل أساسي في تقوية المناعة وأيضا غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة 20 ثانية واستخدام الكحول الايثيلي في تطهير اليدين.

وحذر عضو مجلس النواب، التجار من استغلال أو زيادة أسعار أي سلعة في تلك الفترة، مؤكدًا الوقوف جانب الدولة المصرية فرض عين على الجميع.

ودعا، للتعاون في الحد من انتشار المرض بمحاولة التزام المنزل في الفترة القادمة والابتعاد عن التجمعات الكبيرة قدر الإمكان والنزول للضرورة فقط، وكذلك الاقتصاد في شراء مستلزمات المنزل وأدوات التعقيم ليكون متوافر لباقي المواطنين ونتخطى جميعا هذه الأزمة بكل تعاون ومحبه".
نائب الوفد: الالتزام بتعليمات الحكومة يحد من انتشار كورونا
نائب الوفد: الالتزام بتعليمات الحكومة يحد من انتشار كورونا
نائب الوفد: الالتزام بتعليمات الحكومة يحد من انتشار كورونا
نائب الوفد: الالتزام بتعليمات الحكومة يحد من انتشار كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة كورونا فيروس كورونا غسل اليدين بالماء والصابون علاج كورونا زجاجة كحول حزب الوفد الوفد

أخبار تهمك

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ أقل من ساعتين

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ أقل من ساعتين

عاجل | الاكتفاء بالأذان.. وزير الأوقاف يعلن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

01:30 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status