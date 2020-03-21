نائب الوفد: الالتزام بتعليمات الحكومة يحد من انتشار كورونا

واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، برئاسة حسني حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق، حملتها الإرشادية والتوعية بخطورة فيروس كورونا وكيفية مواجهته والحد من انتشاره.





وجاء ذلك تنفيذا للحملة التي أطلقها الوفد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل مواجهته وطرق الوقاية منه وحمايتهم من أخطاره.

ووزع النائب برفقة عدد من قيادات حزب الوفد بالإسكندرية، حقائبًا تشمل إرشادات للتوعية وبعض الوسائل المستخدمة في التصدي للفيروس منها كمامة وزجاجة كحول إيثيلي وجوارب اليد الطبية وبعض وسائل التعقيم الأخرى على المواطنين.





كما قاد حملات رش وتطهير للمحلات والشوارع والمناطق الحيوية ومنها شارع النبي دانيال وشارع فؤاد والمنشية ومحطة الرمل وعدد كبير من شوارع سيدي جابر.

وتضمنت إرشادات التوعية الموزعة بيانا، جاء نصه "أرجوا منكم جميعا خلال هذه الفترة أن نتعاون جميعا لنكون يدا واحدة لحماية انفسنا من فيروس كورونا المستجد لأن سلامة كل فرد في بلدنا الحبيبة تهمنا حتى تمر هذه الأزمة ونعود كما كنا آمنين سالمين.





وأضافت "علينا ألا نلتفت أو نستمع أو ننشر الشائعات، وعلى كل مواطن أن يبدأ بنفسه، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي من ضمنها: "غسل اليدين بعد لمس أي سطح معدني وبعد لمس الأبواب وعربات التسوق وغيرها والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة والبقاء في الأماكن المفتوحة والمشمسة".



