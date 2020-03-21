أحمد صفوت يكشف لـ"الفجر الفني" فكرة مسلسل "سنين وعدت"

يواصل الفنان أحمد صفوت، تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "سنين وعدت" تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها بجانب أحمد صفوت الفنانة اروى جودة، طارق عبد العزيز وكارولين خليل ومحمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الحكاية في 10 حلقات، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع الماضي.

وقال الفنان أحمد صفوت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بـ أنه لم يشارك في السباق الرمضاني المقبل، ولكن يستكمل تصوير مسلسل خارج السباق الرمضاني وهو "إلا أنا" ويقوم بـ بطولة حكاية "سنين وعدت "، وتدور فكرتها في تجسد قضايا المرأة والعمل على حل مشكلاتها، والمشاكل التي تواجهها.

مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" قصة يسرى الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وتعرض خارج السباق الرمضاني".

من ناحية أخرى انتهى المخرج محمد أسامة من تصوير أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" التي اختار لها عنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت الماضي، والحكاية من بطولة وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وأعلن صناع المسلسل الأسماء النهائية لحكايات العمل الـ 6 وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع"، و" ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ويتم العمل حاليًا على تصوير أول 3 حكايات من العمل بالتزامن مع انطلاق عرض الحكاية الأولى.