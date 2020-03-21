انتداب الأدلة الجنائية لفحص حريق استوديو مسلسل "النهاية"

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل استوديو تصوير مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لفحص الحريق والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات اللازمة.





وكشفت المعاينة الأولية، عن أن الحريق نتج نتيجة عدم جاهزية الاستوديو لمشهد الانفجار، فيما التهم بعض المعدات مما أدت لخسائر لشركة الإنتاج، دون وقوع خسائر بشرية.





ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب حال تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق باستوديو المسلمي، بغرب المحافظة.





وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تصوير مشهد إنفجار بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث إنفجار داخل الاستوديو لعدم جاهزية المكان بالمشهد، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمشهد الحريق.





وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



