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بدرية طلبة لوالدتها: "ماشية ببركة دعاكي"

السبت 21/مارس/2020 - 02:48 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة لوالدتها الراحلة، بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

نشرت بدرية صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت على الصورة قائلة :" وحشتينى قوي يا أمي، كل سنة وانتى أجدع وأحن أم، انتي سيبتيني ومشيتي لكن لحد دلوقتي ماشية ببركة دعاكيً ورضاكي عليا، ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك ياحبيبتي".

 

وفي سياق آخر، شاركت بدرية طلبة مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "لوكاندة الأوباش" والمسرحية من تأليف محمد عز، أحمد فوزي،ألحان حسن أش أش، ديكور محمود سامي، واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي،بطولة ماجد المصري، سعد الصغير، إيمان العاصي، هالة فاخر،حسن الرداد،حسن عبد الفتاح،شيماء سيف،حمدي الميرغني، مايا دياب،أوس وأوس،إنجي علي.

 

والجدير بالذكر أن بدرية طلبة تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام،والمسلسل بطولة عادل إمام، داليا البحيري، وفاء صادق، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، طارق الأبياري، بدرية طلبة، هدى المفتي، محمد الكيلاني.


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