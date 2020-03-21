Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالمملكة لمدة 14 يومًا

السبت 21/مارس/2020 - 02:43 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ قرارها بتعليق النقل العام لمدة 14 يومًا، في إطار إجراءاتها الوقائية والاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويشمل هذا القرار، رحلات الطيران الداخلي باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية، وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، كما يُستثنى بالنسبة للحافلات، تلك الخاصة بالجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية

ويعلق القرار أيضًا نشاط سيارات الأجرة باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، حسبما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات؛ حيث تقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى؛ لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة.

ويشمل تعليق خدمة القطارات، خط الرياض الدمام، مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف، مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع، بينما تستمر قطارات النقل التجاري، ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

ويستمر تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان، مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يُراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية، كما يستمر عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

ولا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية، مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية؛ كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | الاكتفاء بالأذان.. وزير الأوقاف يعلن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ أقل من ساعتين

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ 36 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

01:30 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status