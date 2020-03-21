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غلق أكبر سوق أسبوعي بمركز القصاصين في الإسماعيلية (صور)

السبت 21/مارس/2020 - 02:45 م
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السوق
السوق
هشام إسماعيل
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قالت هدى عبد الغفار، رئيسة مركز ومدينة القاصين في محافظة الإسماعيلية: إنه تم إلغاء وغلق كامل لسوق السبت الأسبوعي الذي يعد أكبر سوق شرائي بالمحافظة، ويضم الباعة الجائلين من عدة محافظات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبناء على تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأكدت في تصريحات إلى "الفجر"، أنها تتابع وبصفه شخصية التزام جميع أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والمطاعم، والنوادي الليلية، والمراكز التجارية "المولات" وقاعات الأفراح وصالات الألعاب الرياضية والأندية ومراكز الشباب اعتبارا من السابعة وحتى السادسة صباحا لنهاية الشهر الجاري.

وكان اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، شدد على ضرورة الالتزام بتفعيل قرارات غلق جميع دور المناسبات العامة وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح وصالات ألعاب الفيديوجيم وحظر إقامة أى أفراح جماعية أو غيرها من المناسبات أو مظاهر الاجتماعات بالأماكن العامة أو النقابات بنطاق المحافظة وتوابعها لحين صدور إشعار آخر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

غلق أكبر سوق أسبوعي بمركز القصاصين في الإسماعيلية (صور)
غلق أكبر سوق أسبوعي بمركز القصاصين في الإسماعيلية (صور)
غلق أكبر سوق أسبوعي بمركز القصاصين في الإسماعيلية (صور)
غلق أكبر سوق أسبوعي بمركز القصاصين في الإسماعيلية (صور)
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