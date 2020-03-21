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البورصة السعودية تحقق أقل خسائر أسبوعية منذ شهر

السبت 21/مارس/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع لتغلق عند 6267 نقطة فاقدة 89 نقطة بنسبة 1.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 859 نقطة.


جاء الإغلاق حول الدعم 6200 نقطة، الذي أشير إليه في التقرير السابق، حيث لا تزال السوق متماسكة حوله لأكثر من أسبوع. وأظهرت السوق تحسنا في الأداء رغم التراجع السلبي، حيث سجلت أقل خسائر أسبوعية منذ شهر، كما عوضت 77 في المائة من خسائرها خلال الأسبوع.


وفي الأداء اليومي حققت أطول سلسلة ارتفاع في شهرين أي قبل الموجة التصحيحية الأخيرة، وتلك مؤشرات تظهر تحسن الأداء من ناحية فنية، واستمرارها في الأسبوع المقبل سيعزز من شهية المخاطرة لدى المتعاملين، ما يدفعهم للشراء، خاصة في ظل موسم التوزيعات النقدية وتراجع أسعار بعض الشركات بشكل حاد خلال الفترة القليلة الماضية.


ورغم حالة عدم اليقين المرتفعة قد يتجه بعض المتعاملين للاستثمار في ظل توقعات بأن الأسعار الحالية لبعض الشركات حسمت المتغيرات الحالية والمتوقع حدوثها.


لكن استمرارية الحركة الإيجابية، إن حدثت، غير واضحة حتى الآن مع تواصل التطورات السلبية، حيث الموجات الارتدادية قد تكون ثانوية مع استمرار الاتجاه الرئيس نحو السلب، أي أن بعد حدوث ارتداد ستعود السوق للتراجع في حال ظهور بيانات سلبية غير متوقعة.


والاتجاه الرئيس للسوق سيتحدد مع ظهور نتائج الربع الثاني أو بيانات تسبقها تظهر تحسن الأداء الاقتصادي وتحقيق أداء أفضل من المتوقع.


ومع إعلان وزارة المالية أخيرا عددا من الإجراءات من شأنها تخفيف العبء على القطاع الخاص جراء الأحداث الأخيرة بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في معنويات المتعاملين في السوق.
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