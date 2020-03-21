Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهير أصيبوا بفيروس "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 02:40 م
Advertisements
توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
العدد الورقي - رشا يسري
Advertisements
فيروس كورونا الذى تحول فى غضون أيام قليلة إلى وباء أصاب الآلاف حول العالم، لم تمنعه المعيشة الرغدة والرفاهية التى يتمتع بها الأثرياء والمشاهير من إصابتهم.

النجم الأمريكى الشهير توم هانكس، الذى يحظى بشهرة عالمية منقطعة النظير هاجمه الفيروس، كما هاجم زوجته ريتا ويلسون، وكتب هانكس على حسابه فى انستجرام «سنجرى الفحوصات، وسنكون تحت إشراف وسنمكث فى عزلة».

توم هانكس الذى يبلغ من العمر 63 عاماً، وزوجته ريتا ولسون 63 عاماً، أعلنا عن إصابتهما أثناء وجودهما فى استراليا لتصوير الفيلم الجديد، وهو عن السيرة الذاتية للسينمائى آلفيس بيرسلى، ومن إخراج باز لورمان.

ومن خلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعى قال توم هانكس: «سلام لأصدقائى، أنا وريتا فى أستراليا»، وأضاف «شعرنا ببعض التعب، كما لو كان لدينا نزلة برد، وكان لدينا أوجاع بالجسد، ريتا شعرت بالقشعريرة التى كانت تأتى وتذهب، وبعض الحرارة المرتفعة، وعلى أساس اتخاذ الأمر الصحيح، وكما يجب عمله فى كل العالم الآن، ذهبنا لفحص الإصابة بفيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية، ماذا سنفعل الآن؟ وأجاب: للطاقم الطبى يوجد بروتوكول يجب علينا اتباعه، ونحن سنجرى الفحوص وسنكون تحت إشراف طبى وسنمكث فى عزلة كما تفرض الصحة العامة، إنه ليس أكثر مما نقوم به ونفعله يوما بيوم.. سنستمر فى التحديث، حافظوا على أنفسكم».

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الكندية إصابة صوفى جريجوار، زوجة رئيس الحكومة الكندية جاستين ترودو، مشيراً إلى أن الأخير لم تظهر عليه أى علامات للإصابة بالمرض إلا أنه سيدخل فى عزلة لمدة 14 يوماً بسبب إصابة زوجته وظهور علامات المرض عليها بعد عودتها من بريطانيا، حيث أجرت تحليلاً لفيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية.

وتأكدت إصابة جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلى بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتشهد إسبانيا ثانى بؤرة انتشار للمرض فى أوروبا بعد إيطاليا، حيث فرضت السلطات قيوداً على 46 مليون شخص ولا يستطيع مواطنوها ترك منازلهم والذهاب لشراء الأطعمة والأدوية أو السفر للعمل أو النقل للمستشفيات بحرية، وتم إغلاق كل المطاعم والفنادق بعد ارتفاع عدد المرضى إلى 1500 مريض فى ليلة واحدة، ووصل عدد المتوفين إلى 193 شخصاً، وفى أثناء ذلك تلقت إسبانيا خبر إصابة بيجونيا جوميز، زوجة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بفيروس كورونا.
Advertisements

أخبار تهمك

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | الاكتفاء بالأذان.. وزير الأوقاف يعلن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ أقل من ساعتين

أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ 36 دقيقة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

01:30 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status