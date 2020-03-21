مشاهير أصيبوا بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا الذى تحول فى غضون أيام قليلة إلى وباء أصاب الآلاف حول العالم، لم تمنعه المعيشة الرغدة والرفاهية التى يتمتع بها الأثرياء والمشاهير من إصابتهم.





النجم الأمريكى الشهير توم هانكس، الذى يحظى بشهرة عالمية منقطعة النظير هاجمه الفيروس، كما هاجم زوجته ريتا ويلسون، وكتب هانكس على حسابه فى انستجرام «سنجرى الفحوصات، وسنكون تحت إشراف وسنمكث فى عزلة».





توم هانكس الذى يبلغ من العمر 63 عاماً، وزوجته ريتا ولسون 63 عاماً، أعلنا عن إصابتهما أثناء وجودهما فى استراليا لتصوير الفيلم الجديد، وهو عن السيرة الذاتية للسينمائى آلفيس بيرسلى، ومن إخراج باز لورمان.





ومن خلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعى قال توم هانكس: «سلام لأصدقائى، أنا وريتا فى أستراليا»، وأضاف «شعرنا ببعض التعب، كما لو كان لدينا نزلة برد، وكان لدينا أوجاع بالجسد، ريتا شعرت بالقشعريرة التى كانت تأتى وتذهب، وبعض الحرارة المرتفعة، وعلى أساس اتخاذ الأمر الصحيح، وكما يجب عمله فى كل العالم الآن، ذهبنا لفحص الإصابة بفيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية، ماذا سنفعل الآن؟ وأجاب: للطاقم الطبى يوجد بروتوكول يجب علينا اتباعه، ونحن سنجرى الفحوص وسنكون تحت إشراف طبى وسنمكث فى عزلة كما تفرض الصحة العامة، إنه ليس أكثر مما نقوم به ونفعله يوما بيوم.. سنستمر فى التحديث، حافظوا على أنفسكم».





وأعلن المتحدث باسم الحكومة الكندية إصابة صوفى جريجوار، زوجة رئيس الحكومة الكندية جاستين ترودو، مشيراً إلى أن الأخير لم تظهر عليه أى علامات للإصابة بالمرض إلا أنه سيدخل فى عزلة لمدة 14 يوماً بسبب إصابة زوجته وظهور علامات المرض عليها بعد عودتها من بريطانيا، حيث أجرت تحليلاً لفيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية.





وتأكدت إصابة جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلى بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.



