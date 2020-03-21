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شبورة صباحا وبارد ليلا.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

السبت 21/مارس/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر وشوائب عالقة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، والرياح خفيفة إلى معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجه، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 02 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وأوضح الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا لطيفًا نهارُا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يتعلق بشمال الصعيد، فيشهدا طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة في الصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
شبورة صباحا وبارد ليلا.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد
شبورة صباحا وبارد ليلا.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد
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