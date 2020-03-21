تسريبات ذا فويس سينيور تضع MBC فى مأزق

يبدو أن الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب لكبار السن «ذا فويس سينيور» سيواجه أزمة كبيرة عند الاستعداد لعرضه على شاشة الـ MBC، ووقع القائمون على البرنامج فى خطأ فادح بعدما قاموا بتصوير جميع حلقات البرنامج بما فيها الحلقات النهائية، التى تم الإعلان فيها عن النتيجة واسم الفائز الأول بلقب ذا فويس سينيور فى الموسم الأول، والمعروف أن لجنة التحكيم فى البرنامج أعلنت من قبل إدارة الـ MBC وهى مكونة من النجوم هانى شاكر، نجوى كرم، سميرة سعيد وملحم زين، وأفصح الجمهور الذى حضر تصوير الحلقات الختامية أن الفائز من فريق ملحم زين ورأى البعض أنه لم يكن الأفضل، كما أنه لم يكن هناك أى تصويت للجمهور وإنما اللجنة رأت الفائز أنه الأفضل لذا حصد اللقب. ولم تكن النتيجة فقط هى التى تم تسريبها بل شملت التسريبات أيضا إقامة البرنامج لعيد ميلاد النجمة نجوى كرم فى كواليس إحدى الحلقات وأيضا تحدثوا عن الأغنية التى أعادوها بشكل وتوزيع جديد للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، كل هذه التسريبات جعلت الكثيرين يحكمون على الموسم الأول بالفشل، وأنه لن يتابعه أحد بعدما عرفوا النتيجة، وذهب البعض إلى أنه كان الأفضل لإدارة البرنامج أن تبقى على الحلقات المباشرة الأخيرة دون تصوير حتى موعد عرض البرنامج وفسر البعض ذلك أنه قد يكون هذا الموسم على سبيل التجربة فقط وإذا نجح الموسم سيتم استكمال المواسم المقبلة على النحو الطبيعى، فى الوقت الذى الذى برر البعض للقناة تصرفها بأنه قد تكون خائفة من حدوث أزمات جديدة فى لبنان مستقبلا تمنع تصوير الحلقات النهائية لاحقا، وأيا ما كانت الأسباب كل هذه التسريبات حتما ستضع القناة فى مأزق وفخ لا تحسد عليه.