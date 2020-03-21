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الجزائر تغلق المقاهي والمطاعم وتمنع حركة التنقل بين المدن

السبت 21/مارس/2020 - 02:37 م
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الجزائر
الجزائر
وكالات
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قررت السلطات الجزائرية، إغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع حركة التنقل بين المدن في إطار منع انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

كما قررت السلطات الجزائرية، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الخميس الماضي، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجموع الوفيات 9.

 

وسجلت السلطات الصحية الجزائرية، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 82، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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