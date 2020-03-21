كوتينيو مفتاح برشلونة لضم مارتينيز

ذكرت تقارير إيطالية اليوم، أن نادي برشلونة الإسباني قد يلجأ لعرض لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو على نادي إنتر ميلان الإيطالي، لمحاولة تخفيض قيمة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم النيرادزوري.





ويرتبط برشلونة منذ عدة أشهر بضم المهاجم الدولي صاحب الـ22 عاماً، والذي يمتلك شرطاً جزائياً قدره 111 مليون يورو في عقده.





من جانبها، تأمل إدراة برشلونة في إدراج بعض الأسماء ضمن الصفقة، وإقناع إدارة إنتر ميلان ببيع اللاعب بمبلغ أقل.





ووفقاً لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن إنتر ميلان قد يضم كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة عامين، تبدأ من الموسم المقبل.





ويخوض كوتينيو موسمه الحالي مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، وأصبح في حكم المؤكد عودته لبرشلونة في الصيف المقبل.



