عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

نشب أمس الجمعة، حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل "النهاية"، ليوسف الشريف، وأدي هذا الحريق إلى التهام اللوكيشن ومعدات التصوير.

وكشفت السيناريست إنجي علاء زوجة يوسف الشريف لـ"الفجر الفني" أن زوجها لم يتواجد في اللوكيشن أثناء الانفجار، نافية أي شائعات تمس أن يوسف أصيب أثناء وقت الحريق.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتمّ بسرعة البرق، خاصة وأنَّه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامي مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، ومنى ممدوح، وإسماعيل شرف، ومي القاضي، ومن إنتاج شركه "سنرجي"، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.