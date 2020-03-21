Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي والزمالك يتصارعان على نجم المقاولون العرب

السبت 21/مارس/2020 - 02:30 م
Advertisements
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد الصو
Advertisements
أشعل نجم المقاولون العرب، الصراع بين ناديي الأهلي والزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل ناديا القمة في مفاوضات جادة مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، للحصول على توقيعه وتدعيم الخط الأمامي بالموسم الجديد.

وتلقى اللاعب اتصالات من جانب المارد الأبيض لاستطلاع رأيه في ارتداء قميصه بالموسم الجديد، كما هو الحال من جانب المارد الأحمر، إلا أن اللاعب طالب بالدخول في مفاوضات مع ناديه بسبب ارتباطه بعقد.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الحصول على توقيع طاهر طاهر، من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في الموسم الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المقاولون العرب الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ 36 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ أقل من ساعتين

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل | الاكتفاء بالأذان.. وزير الأوقاف يعلن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صفقة الموسم المنتظرة

خاص| الأهلي يخطط لقلب الطاولة على الجميع والتعاقد مع صفقة القرن

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

تعرف على خطة الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

بالأرقام.. ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي قبل إصابته؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

01:30 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status