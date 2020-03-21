الأهلي والزمالك يتصارعان على نجم المقاولون العرب

أشعل نجم المقاولون العرب، الصراع بين ناديي الأهلي والزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ودخل ناديا القمة في مفاوضات جادة مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، للحصول على توقيعه وتدعيم الخط الأمامي بالموسم الجديد.





وتلقى اللاعب اتصالات من جانب المارد الأبيض لاستطلاع رأيه في ارتداء قميصه بالموسم الجديد، كما هو الحال من جانب المارد الأحمر، إلا أن اللاعب طالب بالدخول في مفاوضات مع ناديه بسبب ارتباطه بعقد.





ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الحصول على توقيع طاهر طاهر، من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في الموسم الجديد.



