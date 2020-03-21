"الفجر" تنفرد بأدوار حسن شاكوش فى مسلسلات رمضان

طرح الفنان حسن شاكوش خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة «بونبونى ساقط على نوتيلا»، مع الفنان عمر كمال، بعد أن قدما معا عدداً من الأغانى الناجحة مثل «بنت الجيران» و«عود البطل». وعلمنا أن شاكوش، سيطل على جمهوره فى رمضان المقبل، وذلك من خلال مسلسل «البرنس»، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، بأغنية جديدة يقوم بتجهيزها حاليًا، وسيظهر شاكوش مرة أخرى فى مسلسل «وصل أمانة»، الذى يقوم ببطولته الفنانان على ربيع ومصطفى خاطر، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ١٣ من المسلسل، وانتهى شاكوش من تجهيزه للأغنية وتصويرها أيضًا، وقام شاكوش بتصويرها مع فريق عمل المسلسل فى أحد أماكن السهر فى منطقة مصر الجديدة، منذ أكثر من أسبوعين، وسيظهر شاكوش أيضا فى مشهد تمثيلى يجمعه بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر، فى دور ثرى خليجي، ويستعد شاكوش للسفر إلى السعودية، خلال شهر أبريل المقبل، لارتباطه بإحياء حفل غنائى بمدينة جدة خلال منتصف الشهر.



