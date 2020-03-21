Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر" تنفرد بأدوار حسن شاكوش فى مسلسلات رمضان

السبت 21/مارس/2020 - 02:19 م
Advertisements
حسن شاكوش
حسن شاكوش
العدد الورقي
Advertisements
طرح الفنان حسن شاكوش خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة «بونبونى ساقط على نوتيلا»، مع الفنان عمر كمال، بعد أن قدما معا عدداً من الأغانى الناجحة مثل «بنت الجيران» و«عود البطل». وعلمنا أن شاكوش، سيطل على جمهوره فى رمضان المقبل، وذلك من خلال مسلسل «البرنس»، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، بأغنية جديدة يقوم بتجهيزها حاليًا، وسيظهر شاكوش مرة أخرى فى مسلسل «وصل أمانة»، الذى يقوم ببطولته الفنانان على ربيع ومصطفى خاطر، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ١٣ من المسلسل، وانتهى شاكوش من تجهيزه للأغنية وتصويرها أيضًا، وقام شاكوش بتصويرها مع فريق عمل المسلسل فى أحد أماكن السهر فى منطقة مصر الجديدة، منذ أكثر من أسبوعين، وسيظهر شاكوش أيضا فى مشهد تمثيلى يجمعه بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر، فى دور ثرى خليجي، ويستعد شاكوش للسفر إلى السعودية، خلال شهر أبريل المقبل، لارتباطه بإحياء حفل غنائى بمدينة جدة خلال منتصف الشهر.

يشار إلى أن شاكوش سافر يوم ١١ من شهر مارس الجارى إلى دولة لبنان، ومنها إلى الإمارات، لارتباطه هناك بأمور عدة، ومن المقرر أن يعود شاكوش إلى مصر يوم ٢١ من الشهر نفسه.
Advertisements

أخبار تهمك

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ ساعة

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ أقل من ساعتين

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

01:52 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status