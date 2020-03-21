آدم يغنى تتر "البرنس"

رشح كل من النجم محمد رمضان، والمخرج محمد سامى، المطرب اللبنانى الشهير آدم، لغناء تيتر مسلسلهما الجديد «البرنس»، الذى سيخوض به رمضان سباق رمضان القادم 2020، وافق آدم مبدئيا، وينتظر موعدا من الشركة المنتجة، للمجيء للقاهرة لتسجيل التتر. بهذا المسلسل يجدد رمضان التعاون للمرة الثانية تليفزيونيا مع مخرج مسلسله «الأسطورة»، محمد سامى الذى سبق أن تعاونا من قبل فى عام 2016، ثم قررا تكرار التعاون بعد 4 سنوات بالتمام والكمال، من خلال هذا المسلسل الذى يحمل اسم محمد سامى كمؤلف ومخرج. تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول عائلة تحمل لقب البرنس، بينما يلعب رمضان دور «رضوان» الذى يجد نفسه يتحمل مسئولية عائلته كاملة بعد وفاة والديه، بينما يلعب أحمد زاهر دور فتحى البرنس.