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طفل ممالك النار يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي
السبت 21/مارس/2020 - 02:13 م
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العدد الورقي
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بدأ الطفل معتز هشام، تصوير دوره فى مسلسل «الاختيار»، مع أمير كرارة، أحمد العوضى، ويجسد دور الإرهابى «هشام عشماوى»، فى طفولته الذى كان ضابطا بالجيش المصرى قبل أن يتطرف فكريا وينضم إلى جماعات إرهابية، كما تولى تنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات المسلحة المصرية وتم إعدامه منذ فترة قصيرة، بعد ثبوت كل الاتهامات التى وجهت ضده، كان يعد عشماوى من أخطر الإرهابيين فى أحد التنظيمات المسلحة.
ويشارك فى بطولة الاختيار كل من أحمد فؤاد سليم، إياد نصار، إسلام حافظ، سارة عادل، أحمد وفيق، إسلام جمال، مع وجود كوكبة من نجوم الشرف من بينهم أحمد رزق، محمد رجب، كريم عبد العزيز، شريف منير، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، آسر ياسين، دينا فؤاد، وآخرين من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.
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