طفل ممالك النار يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي

بدأ الطفل معتز هشام، تصوير دوره فى مسلسل «الاختيار»، مع أمير كرارة، أحمد العوضى، ويجسد دور الإرهابى «هشام عشماوى»، فى طفولته الذى كان ضابطا بالجيش المصرى قبل أن يتطرف فكريا وينضم إلى جماعات إرهابية، كما تولى تنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات المسلحة المصرية وتم إعدامه منذ فترة قصيرة، بعد ثبوت كل الاتهامات التى وجهت ضده، كان يعد عشماوى من أخطر الإرهابيين فى أحد التنظيمات المسلحة.



