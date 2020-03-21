طرق للاحتفال بيوم عيد الأم في زمن الكورونا

ينتظر الأبناء للاحتفال بيوم عيد الام كلا على طريقته الخاصة، فمنهم من يقدم هدايا ومنهم من يعطي أموالا ومنهم من يكتفي بقول كل عام وأنتي بخير يا أمي "كل سنة وانتي طيبة يأمي"، ولكن الامر يختلف مكثيرا عن الماضي فعيد الأم هذا العام جاء في زمن الكورونا وفي فترة العزل المنزلي، ولكن لا مانع بان يقدم الابناء هدايا ويستمتعون مع أمهاتهم في هذه اليوم دون الخروج من منازلهم وهناك مجموعة من الافكار للاحتفال بيوم عيد الام في زمن الكورونا.





- الغناء لها من خلال مكالمة فيديو

إجري لها مكالة سواء على الهاتف المحمول أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تجعل الأم تشعر بتواجد ابنها أو ابنتها معها فى مكان واحد، كما يمكن تحضير مفاجأة لها من خلال الإتفاق مع الزوجة والأبناء بالغناء لها سواء أغنية متعلقة بالمناسبة أو أغنية مفضلة للأم، مما يجعلها تشعر بالسعادة وبحب أولادها لها

- إرسال تهنئة من خلال رسالة على الهاتف

يمكن أيضاً كتابة رسالة رقيقة تتضمن مدى الاشتياق للأم والتواجد معها فى هذا اليوم المميز للاحتفال، ويمكن إرسالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو على الهاتف المحمول، مما يجعلها تشعر بالسعادة والاهتمام.





- تحضير وجبة غذائية

ينصح أيضاً الأبناء الذين يعيشون مع الأم فى منزل واحد، بتحضير وجبة غذائية مفضلة لها أو قالب من الحلوى، للاحتفال بعيد الأم، كما يفضل حصول الأم فى هذا اليوم على الراحة وعدم القيام بالأعمال المنزلية المعتادة.





- تفصيل وشاح

يمكن أيضاً فى حالة توفر ماكينة خياطة فى المنزل، تفصيل وشاح للأم، أو تفصيله بخيوط التريكو، مما يجعلها تشعر بالسعادة واهتمام أبنائها بها.