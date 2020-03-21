"بنفس الملابس".. هكذا احتفلت إنجي وجدان مع نجلها بعيد الأم

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة لها مع نجلها، وهما يرتدان نفس الملابس وهي تلعب معه، وذالك احتفالا بعيد الأم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "وجدان" تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة "كل سنة وكل أم طيبة.." وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة فقال أحدهم "كل سنة وانتي جميلة زي ما انتي"، وقال آخر "جميلة أوي ماشاء الله".

ويحتفل عدد كبير من الفنانين اليوم 21 مارس بعيد الأم من خلال نشر صور لهم تجمعهم بأبنائهم أو بوالدتهم ويقومون بتهنئتهم بهذه المناسبة.

وتلتزم إنجي وجدان بقواعد البقاء في المنزل كمان نصحت الوزارة الشعب المصري لما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مشاركتها في مسلسل "طلعت روحي" مع عدد من الفنانين منهم هبة عبدالعزيز وعمر السعيد وإسلام إبراهيم وتأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي.