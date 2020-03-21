Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

السبت 21/مارس/2020 - 03:00 م
Advertisements
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد الصو
Advertisements
أعلنت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن رحيل حسام عاشور قائد الفريق وشريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء عقودهم.

وأكدت لجنة التخطيط أن رحيل عاشور جاء بسبب رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عدم الاستعانة بخدماته في الموسم الجديد.

كما أوضحت أن اللجنة والنادي عرضوا على عاشور اتخاذ قرار الاعتزال مع وجود امتيازات له استثنائية للحفاظ على تاريخه، إلا أن اللاعب يرفض الخروج من الملاعب.

وتحدثت بشأن شريف إكرامي، حيث أكدت أن رحيل الحارس جاء بناءً على رغبته التي أدلى بها في وقت سابق، ورغبته في خوض تجربة جديدة.

وبرحيل عاشور و إكرامي، يتسأل بعض الجماهير عن القائد في الأهلي بعد رحيل الثنائي، خلال المرحلة المقبلة وترتيبهم.

ويعتبر أحمد فتحي هو القائد الأول بعد الثنائي، على أن يليه محمد الشناوي ثم سعد سمير ويليهم أيمن أشرف ووليد سليمان ثم رامي ربيعة، بالترتيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي حسام عاشور الاهلي اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ ساعة و نصف

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل | الاكتفاء بالأذان.. وزير الأوقاف يعلن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

منذ ساعة و 8 دقيقة

أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

منذ ساعة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يوافق على تمديد عقود رباعي الأهلي

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

01:30 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status