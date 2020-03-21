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برشلونة في طريقه للاستغناء عن 7 نجوم
السبت 21/مارس/2020 - 02:09 م
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الفجر الرياضي
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يسعى نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن 7 نجوم دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي بسبب الرغبة في عدم استمرارهم بقرار من كيكي سيتين المدير الفني للفريق.
أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من 7 لاعبين على
رأسهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي و الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.
وأوضحت أن القائمة تضم أيضًا إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال
والفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليبي كوتينيو والتركي أردا توران.
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