برشلونة في طريقه للاستغناء عن 7 نجوم

يسعى نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن 7 نجوم دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي بسبب الرغبة في عدم استمرارهم بقرار من كيكي سيتين المدير الفني للفريق.

أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من 7 لاعبين على رأسهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي و الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأوضحت أن القائمة تضم أيضًا إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليبي كوتينيو والتركي أردا توران.



