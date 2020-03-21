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تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

السبت 21/مارس/2020 - 02:09 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت، 30 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليبلغ إجمالي الوفيات 67 شخصا.

وفي مؤتمر صحفي، قالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، إن البلاد "سجلت 558 إصابة، و30 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أن "هناك الآن 2815 حالة إصابة في بلادنا لسوء الحظ. وتوفي في المجموع 67 شخصا من الفيروس حتى اليوم"، وذلك حسب الوكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن).

وتابعت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة: "وقد تم إدخال 299 مريضا من المصابين بالفيروس إلى المستشفى، ليصل العدد الإجمالي إلى 1089 حالة قد أدخلت إلى المستشفيات. بينما سمح لـ58 شخصا فقط بمغادرة المستشفى بعد شفائهم".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

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فيروس كورونا بلجيكا المصابين بفيروس الكورونا اجمالي الوفيات 15 حالة

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