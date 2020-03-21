هونج كونج.. الحكومة ستؤجل امتحانات القبول بالجامعة حتى 24 أبريل

أعلنت الحكومة في إقليم هونج كونج، اليوم السبت، أنها ستؤجل امتحانات القبول بالجامعة حتى 24 أبريل.





وقالت هونج كونج، إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ستؤدي على الأرجح إلى تفشي المجتمع وضغط تراكم على نظام الرعاية الصحية الممتد بالفعل في المدينة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت كاري لام، زعيمة هونج كونج: "تدفق الأشخاص العائدين من الخارج سيستمر أسبوعين على الأقل ... الوباء الأخير الناجم عن الحالات المستوردة أشد بكثير من أي فترة لمكافحة الوباء في الشهرين الماضيين".





وأضافت: "من الأصعب التعامل معه ومن المرجح أن يؤدي إلى تفشي مجتمع كبير ومستمر."





تحاول المنطقة الخاضعة للحكم الصيني، والتي تشمل 273 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا وأربع وفيات، واحتواء زيادة في الحالات بعودة الأشخاص من الخارج المصابين بهذا المرض.





شددت هونج كونج القيود المفروضة على المسافرين، وأمرت بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا للقادمين من منتصف الليل يوم الخميس ونصحت بعدم السفر غير الضروري.





وقالت الحكومة، إنها ستجعل موظفي الخدمة المدنية يعملون من المنزل وحثت أصحاب العمل على التحلي بالمرونة في العمل من ترتيبات المنزل.





وأضافت، أن المدارس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.



