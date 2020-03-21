5 مشاهد جسدت "عظمة" الأم في الرياضة المصرية

وراء كل رياضي ناجح أم عظيمة..أثبتت تلك المقولة صحتها بشكل كبير، بعدما قدمت العديد من الأمهات نماذج رائعة من الرياضيين المصريين الذين حققوا البطولات والإنجازات على مدار سنوات طويلة، وساهموا في رسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.





وبمناسبة احتفال المصريين بعيد الأم اليوم السبت 21 مارس لعام 2020، سوف نسلط الضوء على بعض المشاهد التي جسدت "عظمة" الأمهات في ساحة الرياضة المصرية:-





- نجم منتخب مصر يُقبل قدم والدته بعد التتويج الإفريقي:





من أعظم المشاهد التي جسدت دور الأم في حياة الرياضيين المصريين، هو مشهد تقبيل محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد قدم والدته في الصالة المغطاة وأمام الآلاف من الجماهير، بعد تتويجه ببطولة إفريقيا مع منتخب الفراعنة بعد الفوز على تونس 27 – 22، كما نشر صورتها ترفع كأس البطولة القارية.









- والدة أسطورة الاسكواش تحول هزيمته لانتصار عظيم:





حولت والدة نجم مصر في الإسكواش محمد الشوربجي هزيمته أمام منافسه الإنجليزي نيك ماثيو إلي فوز تاريخي في نصف نهائي بطولة قطر المفتوحة عام 2016، وكان لاعب مصر خسر الشوطين الأول والثاني، قبل أن تدخل إليه والدته وتحدثتا معه ببعض العبارات التحفيزية والتي آثارت حماسه، وقادته لتحويل دفة المباراة من الخسارة بشوطين لفوز عظيم بثلاثة أشواط.





- والدة رمضان درويش بطل مصر في الجودو:





ارتبط رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو بوالدته ارتباطا شديدًا حيث أنها أهم شخص فى حياته، ودائما تشجعه وتسانده، ولا يتخذ أي قرار مصيري إلا بالرجوع إليها، فلا يفوت اللاعب أى مناسبة إلا ويلتقط الصور التذكارية مع والدته، حتى عندما افتتح أكاديمية للعبة، لم يجد أفضل من والدته لتسليم الجوائز للأبطال فى الأكاديمية بنفسها.





- والدة نور الشربيني "مديرة أعمالها" التي لا تفارقها أبدًا:





تحرص والدة نور الشربيني بطلة مصر في الإسكواش على مساندة ودعم ابنتها في المباريات الهامة، حيث تقوم بدور مديرة أعمالها، تنظم لها أوقاتها ووجبات صحية لها، كما رصدت كاميرات التليفزيون العديد من المشاهد لها تشجع وتحتفل بفوز ابنتها من المدرجات، بالإضافة للأحضان والقبلات الحارة بينها وبين ابنتها.









- حسين الشحات يُقبل قدم والدته على الهواء:





لم يجد حسين الشحات لاعب الأهلي حرجا في تقبيل قدم والدته على الهواء خلال ظهورهما في برنامج "معكم" عبر فضائية سي بي سي اعترافا منه بدورها العظيم في حياته وفيما حققه من نجاحات وانجازات في مشواره الكروي، خاصة وأنها من تولت تربيته بعد وفاة والده في سن مبكرة.



