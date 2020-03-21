لمكافحة كورونا.. خطط الوزارات حفاظا على صحة المواطنين

أصدرت الوزارات المصرية، أوامرها، للعاملين على مستوى الجمهورية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، كوضع أجهزة تعقيم بمحطات القطارات وكاشفات حرارة لفحص السائقين.





حملات الداخلية

في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، تواصل وزارة الداخلية، اليوم السبت، توجيه حملات مكبرة لاستهداف المطاعم والمقاهي والمحال والمراكز التجارية المخالفة لاتخاذ الإجراءات حيالها، وذلك على خلفية قرار الإغلاق منذ السابعة مساء كل يوم.





وتوجه أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتيريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





النقل توجه بارتداء كمامات طبية

وحرص المهندس كامل الوزير وزير النقل والوفد المرافق له، على ارتداء كمامات طبية خلال جولته لتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





أجهزة تعقيم بالمحطات

كما أعلنت هيئة النقل العام، شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء 50 بدلة وقاية و50 قناعًا واقيًا سيجرى تسليمها للعاملين الذين سيعملون على هذه الأجهزة.





كما تم توفير عدد 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل، حيث أن السائق أو المحصل الذى يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورًا للمستشفى للكشف الطبى عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض.





تعقيم الأوتوبيسات

وفي هذا الصدد، أشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، إلى توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها فى تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات، وكذا في المحطات النهائية فور وصول الأتوبيس ونزول الركاب، ولن يتم صعود الركاب للأتوبيس إلا بعد تعقيمه.





تعقيم القطارات

وضمن الإجراءات الاحترازية، هناك إجراءات تعقيم القطارات داخل محطة السكة الحديد، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لمكافحة هذا الفيروس.





وكذلك، توزيع مطهرات وكمامات على الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور.





تعقيم المحصلين

ووجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء، بتوفير المستلزمات الوقائية من انتشار فيروس كورونا للعاملين بإداره التحصيل وخدمة العملاء، موضحًا أنه جرى توزيع الكمامات والمواد المطهرة على العاملين بهذه الإدارات.





كما ستقوم الشركات بتوفير الكمامات والمواد اللازمة للتطهير لجميع العاملين بإدارة التحصيل، نظرًا لكونهم أكثر قطاع يختلط بعدد كبير من المواطنين.





هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



