أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

اتخذت الحكومة، عدة قرارت جديدة، خلال الساعات الماضية، من أجل السيطرة على فيروس كورونا، بعدما ظهر في عدد من المحافظات.





تأجيل امتحانات الجامعات



واجتمع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته رقم (698) المنعقدة اليوم السبت، حيث أستعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة فى الجامعات فى إطار تطورات الوضع العالمى لإنتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، التأكيد على إنجاز خطة الطوارى المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما فى ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 3052020 وفقًا للجداول التى ستعلن من كل جامعة أو فى موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

غلق المناطق الأثرية المفتوحة



كما أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى بيان رسمى أنه تقررغلق كافة المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بدءًا من يوم الاثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر.





وجاء ذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، وتم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق بإتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

رفع حد الدفع الإلكتروني بالمحمول لـ100 ألف



وقرر البنك المركزي، اليوم السبت، رفع حدود الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول إلى 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، في إطار خطة مواجهة كورونا.





ولفت إلى أن تلك التعليمات الجديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر.

غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات



وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، اليوم السبت، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وكذلك غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

وأكدت الكنيسة، أن هذا القرار يسري من اليوم السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين لحين إشعار آخر، وناشدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جموع الأقباط في مصر والخارج عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسئولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق.

وقال البيان: إنه "ليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه"، ودعت الكنيسة الجميع إلى رفع صلوات وتضرعات في كل موضع، من أجل رفع البلاء.

إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر



كما قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

ودعت هيئة كبار العلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى المحافظة على الصلاة والتضرع إلى الله -تعالى- بالدعاء، ودعم المرضى ومساعدتهم، والإكثار من أعمال البر والخير؛ من أجل أن يرفع الله البلاء عن العالم، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام، إنه خير مسؤول، وأعظم مأمول.

إيقاف صلاة الجماعة بالمساجد



وقررت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.



