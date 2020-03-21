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وفاة مغني الريف الأمريكي كيني روجرز عن 81 عاماً

السبت 21/مارس/2020 - 01:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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المغني والممثل الأمريكي الشهير كيني روجرز، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

واشتُهر المغني، الحائز على جائزة «غرامي» بإسهاماته المميزة في موسيقى الجاز والكونتري والبوب، ومنها أغاني «لوسيل» و«ليدي» و«أيلندس إن ذا ستريم» وغيرها، كما اشتُهر بأداء شخصية «المقامر» في مسلسل تلفزيوني شهير.

وقال وكيله الدعائي كيث هاغان لوكالة أسوشيتد برس، إن روجرز تُوفي في منزله بساندي سبرينغز في ولاية جورجيا، مضيفاً أنه كان يتلقى رعاية طبية، وتوفي لأسباب طبيعية.

وباع الممثل، المولود في مدينة هيوستن والمعروف بصوته الأجش ولحيته الفضية، عشرات الملايين من التسجيلات، وفاز بثلاث جوائز غرامي، وكان نجم سلسلة أفلام «المقامر» التلفزيونية، ما جعله نجماً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ازدهر روجرز لمدة 60 عاماً قبل أن يتقاعد من التجول والترحال عام 2017 عن عمر يناهز 79 عاماً، وعلى الرغم من نجاحه في التحول بين الفنون، فقد كان دائماً، يفضل أن يُنظر إليه كمغنٍ لموسيقى الريف الأمريكي أو الكونتري.

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