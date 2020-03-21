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بجوائز مليون جنيه.. مسابقة للقرآن الكريم في الوادي الجديد

السبت 21/مارس/2020 - 01:54 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد، ومنها إطلاق مسابقة الوادي الجديد للقرآن الكريم لتكون مسابقة سنوية تُعْنىَ بتشجيع نوابغ الأطفال والناشئة والشباب من أبناء محافظة الوادي الجديد والمحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي لتشمل محافظات: (الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الفيوم – بني سويف– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

وتشمل ثلاثة فروع الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وفهم معاني الكلمات للناشئة تحت 12 سنة، الفرع الثالث: لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاث مستويات (القرآن الكريم كاملا – نصف القرآن الكريم – ربع القرآن الكريم، خصصت محافظة الوادي الجديد مبلغ مليون جنيه جوائز للفائزين مع استضافة التصفيات النهائية بالمحافظة.

وقررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب؛ منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها وقالت الوزارة إن غلق المسجد يأتي من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه نظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ولما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع قيادات الأوقاف ومديري المديريات وجميع العاملين بالأوقاف بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير في بيان، أن أعمال النظافة تشمل يومي الجمعة والسبت جميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دورية النظافة اليومية.
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الكلمات المفتاحية

مسابقة القران الكريم جوائز الوادي الجديد

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