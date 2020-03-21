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تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:54 م
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وزارة الرياضة
وزارة الرياضة
أية حمروشي
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استمرارا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تعقيم المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، تم القيام بتعقيم كامل لمبنى ديوان عام الوزارة حيث طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستمرار التعقيم الكامل لكافة أرجاء ومنشآت الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات.

كما طالب الوزير بإستمرار تعقيم منشآت المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، مع ضرورة المتابعة اليومية من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، والتي قد وجهت بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل التعقيم وتوعية العاملين.

ووجه صبحي بالمتابعة اللحظية من قبل وكلاء الوزراء فى كافة المديريات بالحرص على نظافة كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالاضافة الى اتباع نظم تهوية للاماكن المغلقة للحفاظ على صحة الجميع.

وتابع د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمليات تعقيم وتطهير مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمدن الشبابية والرياضية بالاضافة الى مراكز الشباب المختلفة، مطالبا وكلاء الوزارة بمتابعة عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومى للحفاظ على سلامة وصحة المصريين.

وزارة الشباب والرياضة تستكمل الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا 

وفي نفس السياق تستكمل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على مدارة الساعة، الإجراءات الوقائية داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين، وقياس درجة الحرارة للأفراد والعاملين داخل الوزارة، ومرتادي الوزارة للاطمئنان على سلاماتهم.

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة المستمرة من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، مشددًا على الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية العاملين.
وتقوم الوزارة بتوعية العاملين بالوزارة بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع منشورات التوعية الصحية عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي، بالإضافة إلى قيام مسئولي النظافة بالوزارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد، وتوفير الكمامات الطبية لارتدائها، وكذا توفير المطهرات اللازمة، وقيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية م من الفيروس طوال ساعات العمل اليومية.

كما اطلقت وزارة الشباب والرياضة عدة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى حملة توعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وبعض النصائح للتعامل مع الظروف الحالية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يحرص بشكل دوري على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولى الوزارة للمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولًا لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
تعقيم مبني وزارة الرياضة ضد فيروس كورونا
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