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الحكومة البريطانية تستعد لشراء حصص في شركات الطيران المتضررة

السبت 21/مارس/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تخطط الحكومة البريطانية لشراء حصص في شركات الطيران المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وذلك بحسب مصادر لـ Financial Times

 وبحسب المصادر فإن الحكومة ستستثمر مليارات في شركات من ضمنها IAG المملوكة للخطوط الجوية البريطانية من أجل شراء أسهم قد تقوم ببيعها في النهاية إلى مستثمرين في القطاع الخاص

 وتأتي تلك الخطوة بعد تحذيرات حكومية بأن حزمة الإنقاذ والتي تشمل 330 جنيه إسترليني لن تكون كافية لمساعدة الشركات

 وكانت وزيز النقل البريطاني جرانت شابس قال إن المناقشات مع المطارات وشركات الطيران مستمرة حول كيفية دعم الحكومة لتلك الصناعة التي هي واحدة من أكبر المتضررين من انتشار فيروس كورونا بعد إغلاق الدول وحظر السفر
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