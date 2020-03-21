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إسبانيا تسجل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:42 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإسبانية، 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 1326، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإقليمية، تسجيل 15حالة وفاة من سكان منشأة مونتي هيرموسو في مدريد، بسبب العدوى منذ يوم الجمعة، في حين تم نقل ستة آخرين إلى مستشفى حيث توفي اثنان آخران على الأقل.

 

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، حيث أبلغت السلطات الصحية عن 131616 حالة إصابة و 558 حالة وفاة.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اسبانيا ارتفاع عدد الوفيات اجمالي الوفيات 24 حالة

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