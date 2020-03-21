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رضاها من رضا رب العباد.. رسائل المشاهير في عيد الأم
السبت 21/مارس/2020 - 01:42 م
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أحمد القاسم
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يحتفل العالم في يوم 21 مارس، بـ"عيد الأم"، الأمر الذي دفع عدد من المشاهير إلى الخروج برسائل تحمل طابع "رد الجميل" للأمهات بمناسبة عيد الأم.
مصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة
في البداية، وجهت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى السيدات بمناسبة عيد الأم.
وكتبت انتصار السيسي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة.
وتابعت: "تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".
وأكدت أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.
لو لم يكن السجود لله وحده لركعت لكي حبا
ونشر محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الام الذي يحل غدا 21 مارس، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب فيها: "أقسم لكي يا أمي لو لم يكن السجود لله وحده لركعت لكي حبا.. كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب".
رضاها عنى من رضا رب العباد
وحرص الفنان محمد رمضان، على اهداء والدته، أغنية جديدة في احتفالية عيد الأم، ونشر مقطع فيديو له وهو يجلس بجوار قدمها، عبر حسابه بانستجرام، وقال "كل سنة وكل اهم بخير وبصحة وسلامة، انهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم، أغنية أمي ملكة".
وجاءت كلمات الأغنية التي أهداها رمضان لوالدته كالآتي "أمي راضية عني، امى بدعوة منها لفت بالنجاح بلاد، الابتسامة تواسيني في الشداد، ربك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، رضاها عنى من رضا رب العباد، أمي راضية عني، أمي رزق ليا بدعي ربنا كل وقت يخليها ليا".
كل سنة وكل الأمهات بخير
كما احتفل الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد الأم المقرر له في الحادي والعشرين من شهر مارس سنويًا.
ونشر أحمد شوبير، صورة نادرة له ولوالديه، في حفل زفافه، عبر موقع التواصل الإجتماعي "توتير" ودون عليها:"وحشتوني أوي... وكل سنة وكل الأمهات بخير".
عيد عليها من بعيد
وهنأ الإعلامي رامي رضوان، جميع الأمهات المصريات، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، قائلًا: "كل سنة وكل أمهات مصر بخير".
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صباح السبت: "لو بتحبها ماتروحلهاش الأيام دي، عيّد عليها من بعيد، ويارب اكتبلها عمر مديد بصحة وعافية، ربنا يحفظ أمهاتنا وأبهاتنا جميعًا".
الدنيا صعبة من غيرك
ووجه الفنان حسام داغر، رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة فى يوم عيد الأم، مؤكدا أن الدنيا أصبحت صعبة للغاية بعد وفاتها.
ونشر داغر، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع والدته الراحلة، صحبها بتعليق: "أخر صورة ليا معاكى يا ماما وانتى تعبانة وجيتى حضرتى معايا آخر تكريم والمداخلة التليفونية اللى عملتيها مفاجأة ليا وأنا فى برنامج مع نشوى مصطفى".
وأضاف داغر: "ياه.. قد ايه صوتك وحشنى والدنيا بقت صعبة قوى من بعدك ومحدش بقه عارف فيه إيه، ربنا رحمك ويرحمنا جميعًا إن شاء الله برحمته ونلتقى على خير".
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