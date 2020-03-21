رضاها من رضا رب العباد.. رسائل المشاهير في عيد الأم

يحتفل العالم في يوم 21 مارس، بـ"عيد الأم"، الأمر الذي دفع عدد من المشاهير إلى الخروج برسائل تحمل طابع "رد الجميل" للأمهات بمناسبة عيد الأم.





في البداية، وجهت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى السيدات بمناسبة عيد الأم.





وكتبت انتصار السيسي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة.





وتابعت: "تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".





وأكدت أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.





لو لم يكن السجود لله وحده لركعت لكي حبا



