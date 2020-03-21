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الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ

السبت 21/مارس/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال بتعقيم المناطق التي يتم العمل بها لتقديم الإغاثة والمساعدات وخصوصا المناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن فرق الهلال الأحمر تقوم بعمليات تعقيم وتطهير في مناطق الصف وقرى الودي والدسمي، والتي أقام فيها الهلال مقرا دائما لتقديم المساعدات والخدمات الطبية لمتضرري موجة الطقس السيئ.

وأضاف الناظر، أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو وتطهير كافة المباني ودور العبادة والحضانات في إطار تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وجاءت خطة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة كالأتي:- 

- توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين على الكشف على الأبناء.

- توفير مناخ صحي بالمؤسسات يتم توفير المنظفات والمطهرات اللأزمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة.

- توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية.

- منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.

- توفير كاشف حراري بالمؤسسات.

- يتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل والإلتزام  بإعادة تسكينهم بعد التطهير.

- الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري  لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس.

- القيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.

- تعليق كافة الأنشطة في الحضانات كذا الأنشطة في مؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع إجتماعي).

- تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعي خلال الفترة من 19 إلى 31 32020 .

- تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة.

- بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعى بجميع المحافظات.

أما الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها لمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي:- 

تجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم (29 ألفا) متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين.

- اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

- مبادرة توعوية عن خطورة تدخين الشيشة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال المتخصصين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

- تخفيض عدد العاملين به في النواحي الإدارية بما لا يخل ببرامج العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان.

- التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال المرضي في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعًا للتكدس.

- تقليل عدد مرضي الإدمان في جلسة العلاج الجماعي الواحدة والتي تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمرضي لتساعدهم علي الاستمرار في التعافي والحد من الانتكاسة.

- صرف الأدوية لمرضي الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يومًا مجانًا بدلًا من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، لتقليل ترددهم علي العيادات في فترة قصيرة على أن يتم عودتهم إلى العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم.

- التنسيق مع المستشفيات الشركة علي تطهير العيادات وتعقيمها بشكل يومي بجانب أيضًا توفير المطهرات لاستخدامها من قبل المترددين علي العيادات.

- منع الزيارات للمرضى المحتجزين بمراكز تأهيل مرضى الإدمان خلال هذه المدة لعدم التكدس وكإجراء احترازي أيضًا للوقاية من الفيروس.

- في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل (ارتفاع درجة الحرارة) يتم عزلة فورًا ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى.

- في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان.

- التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر.

أما الإجراءات التي أتخذتها الوزارة لبنك ناصر الاجتماعي:-

- البنك يمنح الموظفة التي ترعى أطفال والمرضي إجازة استثنائية.

- منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة أجازة استثنائية خلال هذه الفترة.

- منح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
الهلال الأحمر: تعقيم المباني ودور العبادة للمناطق المتضررة من الطقس السيئ
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منطقة الزرايب مطهرات فيروس كورونا صحة عالمية تطهير وتعقيم تطهير المؤسسات تخفيض العاملين تاهيل اجتماعي الهلال الاحمر الكشف الحرارى

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