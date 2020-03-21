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عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

السبت 21/مارس/2020 - 01:30 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب حال تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق باستوديو المسلمي، بغرب المحافظة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث انفجار داخل الاستوديو لعدم جاهزية المكان بالمشهد، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمشهد الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية"، وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

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الكلمات المفتاحية

مسلسل النهايه انفجار الحماية المدنية الجيزة

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