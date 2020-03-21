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ناهد السباعي ووالدتها تشاركان في تحدي الخير لدعم الأسر الفقيرة

السبت 21/مارس/2020 - 01:28 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يقوم عدد من الفنانين بالتعاون مع مبادرة جمعية رسالة بتكفل عدد من الأسر الفقيرة ذوى الأجور اليومية،لعدم استطاعتهم على العمل في ظل ما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا،ويتحدى الفنانين بعضهم في تكفل هذه الأسر.

وقبلت الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المخرجة ناهد فريد شوقي هذا التحدي وشاركت فيديو لها مع والدتها تشكر فيه جمعية رسالة وتعلن عن قبولها تحدي تكفل الأسر المتضررة من البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا وتدعو الناس إلى عدم النزول للحد من انتشار هذا الفيروس.

ودعت "السباعي" عدد من زملائها للتحدي معها في مبادرة جمعية رسالة وهم أمينة غالي وفاطمة غالي وإنجي على وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ومن الجانب الآخر انتهت الفنانة ناهد السباعي من تصوير دورها في أحدث أفلامها وهو فيلم "ماكو"وهو بطولة عمرو وهبة ونيقولا معوض ومراد يلدريم وسارة الشامي وبسمة وفريال يوسف وهو تأليف أحمد حليم وإخراج أحمد هشام الرشيدي.
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وقاية من كورونا ناهد السباعي مبادرة جمعية رسالة فيروس كورونا تحدي الخير اخر اعمالها

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