ألغت عزاء زوجة شقيقها فوجدت الحامدية الشاذلية مازالت مفتوحة!

شهيرة النجار



لا شك أن قرار غلق دور المناسبات لعقد القران والعزاءات قرار صائب ومن كواليس ذلك قصة حديث هذا الأسبوع، حيث رحلت عن عالمنا إثر حادث أليم بطريق الجونة زوجة شقيق السيدة عبلة سلامة مطلقة رجال الأعمال أحمد عز وشقيق عبلة متوفى من سنوات قليلة، زوجة شقيق عبلة الراحلة سوزان من الشهيرات فى عالم المجتمع بالطيبة والمرح وغالبية أصدقائها بنادى الجزيرة وكان آخر ما ظهرت به افتتاح فرع النادى بأكتوبر قامت السيدة عبلة بإعلان أن العزاء كان الجمعة الماضى وتزامن ذلك مع ظروف الطقس السيئة التى مرت بها البلاد فأجلت مراسم العزاء ليوم الأربعاء الذى يليه فجاء قرار وزارة الأوقاف بتعليق كافة سرادقات العزاء وأماكن التجمعات فى مصر كلها فقامت السيدة عبلة مساء الأحد الماضى بكتابة بوست أنها ألغت عزاء زوجة شقيقها نظراً للمستجدات التى حدثت، لكن الغريب أن عدداً من الأماكن مثل الحامدية الشاذلية مساء الأحد فتحت أبوابها للعزاء فى مشاهير فما كان من بعض المواطنين إلا وتقدم بشكوى ضد مسئوليها وإلزامها بتعليق العزاءات فيها.. البقاء لله يا عبلة وربنا يصبر أسرتها وكل أصدقاء سوزان ومحبيها.