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باكستان: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

السبت 21/مارس/2020 - 01:25 م
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باكستان
باكستان
وكالات
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علقت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم السبت، جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا.

 

وأصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية، بيانًا قالت فيه: "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي)".

 

وبحسب وكالة رويترز، استثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية، كما ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تعليق جميع الرحلات الجوية باكستان

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