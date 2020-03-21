Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

السبت 21/مارس/2020 - 01:24 م
Advertisements
أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمد الصو
Advertisements
أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف الجونة، بنهاية الموسم الجاري.

وطالبت لجنة التخطيط، بضرورة عدم تجديد إعارة أكرم توفيق لاعب الوسط إلى الجونة، والعودة لتمثيل الفريق بقميصه، بعدما ظهر بمستوى مميز وأثبت جدارته في إرتداء قميص الأهلي، مجددًا.

وكان نادي الجونة، طالب إستمرار توفيق لمدة موسم آخر، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري، إلا أن الأهلي يرفض إستمراره خارج أسواره.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لإيجاد حلول في وسط الملعب خاصةً بعدما تم الإعلان عن رحيل حسام عاشور قائد الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

وشارك أكرم توفيق مع المنتخب الوطني الأولمبي، في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي وفاز بلقبها للمرة الأولى في تاريخه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تحرك برلماني عقب اختفاء أدوية يحتمل استخدامها في علاج كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تجديد عقود ثنائي الأهلي وتعديل رواتبهم

منذ ساعة و 16 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

10:58 ص

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

08:41 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status