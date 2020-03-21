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بائعو سوق البلاشون في الشرقية يتحدون قرارات الغلق

السبت 21/مارس/2020 - 01:24 م
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السوق
السوق
سمر السيد
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أصر بائعو قرية البلاشون التابعة لمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، اليوم السبت، على مخالفة التعليمات بإقامة سوق الخضار في وسط القرية، على الرغم من التحذيرات المتتالية والتنبيهات المستمرة بعدم التجمعات والبعد عن أماكن الزحام تفاديا لإصابة الأهالي بكورونا. 

وشهدت المدينة منذ الصباح، تواجد الباعة في السوق وازدحاما شديدا من قبل الأهالي في وسط السوق من دون أي اهتمام بالتعليمات. 

وقام الأهالي بشراء كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومستلزمات المنازل تخوفا من رفع الأسعار خصوصا بعد قيام الباعة برفع أسعار الخضروات والفاكهة عن أسعارها الطبيعية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين، ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية.

ونبه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على منع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أي أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وشددَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهي والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا.

ولفت إلى أنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كل المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي وقت سابق، فضت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، سوق المواشي والخضار الأسبوعي بمدينة بلبيس، ضمن الإجراءات الاحترازية المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وتم مصادرة عدد من الموازين والبضائع، وإزالة أكشاك وويقات صغيرة بسور المعهد الديني والمرور على مخابز العيش ببلبيس والمرور على مكتب بريد بلبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك وذلك حفاظا على صحة المواطنين.
بائعو سوق البلاشون في الشرقية يتحدون قرارات الغلق
بائعو سوق البلاشون في الشرقية يتحدون قرارات الغلق
بائعو سوق البلاشون في الشرقية يتحدون قرارات الغلق
بائعو سوق البلاشون في الشرقية يتحدون قرارات الغلق
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