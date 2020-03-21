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يوم الأم Mother's Day | يا مولاتي.. منساش الابتسامة ومش هنسى يا ماما الشخطة اللي تعلم ومتهنش الكرامة

السبت 21/مارس/2020 - 01:17 م
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يوم الأم Mother's Day
يوم الأم Mother's Day
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يحتفل المصريو بـ يوم الأم Mother's Day والذي يوافق الـ21 من مارس وهو اليوم الذي حُدد لمصر والعالم العربي، بعدما نقل الصحفي الكبير على أمين وشقيقه مصطفى الفكرة، واقترحوا تطبيقها في مصر، ليحدد هذا اليوم في السنة للاحتفال بأمهات مصر.

أعمال يوم الأم Mother's Day

ومع احتفالات يوم الأم Mother's Day من كل عام تطرأ على أذهاننا، أعمالا فنية ارتبطت بأفكارنا وتعلقنا بها، لدرجة أن كل عام ننتظر سماعها، لتتحرك مشاعرنا ونتذكر ذكريات الطفولة، والمواقف التي جمعتنا بأمهاتنا.

أغاني الاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day

وفي يوم الأم Mother's Day لا نستطيع أن ننسى بع الأغاني، التي حفرت في قلوبنا أحاسيس ومشاعر غالية، برغم ارتباطها بذكريات تشعرنا بالحزن، إلا أنه إحساس يعطينا دفعة وتفاؤل بالحياة.

يوم الأم Mother's Day

وارتبطت الكثير من الأعمال الغنائية باحتفال يوم الأم Mother's Day ولاننسى "ست الحبايب" للصوت العذب للجميلة الراحلة فايزة أحمد، وما قدمته "السندريلا" الجميلة سعاد حسني، والتي تحمل طابع طفولي على وجهها مقدمةً أغنية من أجمل أغاني هذه الذكرى العطرة، مقدمةً رائعة "يا مولاتي" من كلمات العظيم صلاح جاهين.

كواليس "يامولاتي" بمناسبة يوم الأم Mother's Day

ونقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني "الفجر"، كواليس أغنية "يا مولاتي" التي غنتها السندريلا سعاد حسني، وكلمات العظيم صلاح جاهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل، وهو الثلاثي الذي إذا اجتمع في عمل حقق نجاحًا باهرًا.

يوم الأم Mother's Day .. "صباح الخير يامولاتي.. ياماما.. يا أما.. يا أماتي.. أبوس الإيد وقلبي سعيد.. يا أول حب في حياتي يا أمي".

احتفال التليفزيون بـ يوم الأم Mother's Day

كان يمر الكاتب الكبير صلاح جاهين بحالة نفسية سيئة، بعدما تمكن منه مرض "السكري"، ونحل جسده، ليجد شقيقته تقول له، سعاد حسني على الهاتف، أسرع ليرد عليها، وفاجأته السندريلا، والتي كانت ترتبطهما علاقة أخوية كبيرة جدا، ومثلا ثنائيًا ناجحًا.

كواليس الأغنية في يوم الأم Mother's Day

رد صلاح جاهين على اتصال سعاد حسني في الـ8 مساء هذا اليوم، بمنزل أحمد حلمي باشا، - الذي حمل اسمه موقف أحمد حلمي - بحي شبرا، حيث يسكن الحفيد محمد صلاح الدين بهجت "صلاح جاهين"، أحد أكبر شعراء العامية ورسامي الكاريكاتير الأفذاذ.

السندريلا و يوم الأم Mother's Day

وطلبت السندريلا سعاد حسني من جاهين، كتابة أغنية لينتجها التليفزيون المصري بمناسبة عيد الأم، مؤكدةً تصميمها ليقوم هو بكتابتها، فوافق جاهين دون تفكير، ولكن طلب أن يلحنها كمال الطويل.

يوم الأم Mother's Day السندريلا وجاهين وكمال الطويل

وكتب جاهين "صباح الخير يا مولاتي"، ليخرج مؤقتًا من الحالة النفسية التي لازمته منذ النكسة في عام 67 ووفاة عبدالناصر، وحتى أن رحل عن عالمنا في عام 1986، وبرغم أنه عرف بكسله إلا أنه كتب أغنيته الكبيرة بألحان الأنامل الذهبية لكمال الطويل، وتؤديها السندريلا بطفولتها وتقدم للتليفزيون للاحتفال في يوم الأم Mother's Day .

حفل يوم الأم Mother's Day بماسبيرو

وتقدم أغنية "صباح الخير يا مولاتي" في احتفال التلفزيون المصري بـ يوم الأم Mother's Day لتكون خالدة إلى يومنا هذا، متربعة على عرش أعمال هذه الاحتفالية السنوية.

كلمات صباح الخير يا مولاتي التي غنتها السندريلا وألفها جاهين ولحنها كمال الطويل بمناسبة يوم الأم Mother's Day

ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
صباح الخير يا مولاتى
ياماما يما ياماتى
 
صباح الخير يا مولاتى
ياماما يما ياماتى
 
ابوس الايد وقلبى سعيد يا اول حب فى حياتى
 
ابوس الايد وقلبى سعيد يا اول حب فى حياتى
 
ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااأمى
 
علشانك انهاردة الدنيا الدنيا كرت معايدة
ملى الربيع اركانها بمليون الف وردة
 
علشانك انهاردة الدنيا الدنيا كرت معايدة
ملى الربيع اركانها بمليون الف وردة
 
علشانك
 
والكون بقى جوة بيتك
وانا قبل الكل جيتك
الكون بقى جوة بيتك
وانا قبل الكل جيتك
 
ياللى انتبهت لقيتك انا وانتى حاجة واحدة
 
تحبينى وانا احبك واعيش بالقرب نمن قلبك
 
عيونى معجبة بيكى وروحى كلها تجاوبك
 
واغمض وافتح اقولك
صباح الخير يامولاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
بغنى للامومة ولليد الخدومة
 
واقول الله ياأمى على الدفء والنعومة
 
بغنى للامومة ولليد الخدومة
 
واقول الله ياأمى على الدفء والنعومة
 
وبغنى
 
ياست يافدائيه ياللى قضيتها هى
 
ياست يافدائيه ياللى قضيتها هى
 
تجعل حياتى هنيه ولو تبات مهمومه
 
تعبتى كتير عشان خاطرى عشان امشى عشان اجرى
 
ومهما جريت بعيد خالص
 
ادينى جيت قوام بدرى
 
اضمك بفرحة واقولك
 
صباح الخير يامولاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
منساش الابتسامه ومش حنسى يا ماما
 
الشخطة اللى تعلم ومتهينش الكرامة
 
منساش الابتسامه ومش حنسى يا ماما
 
الشخطة اللى تعلم ومتهينش الكرامة
 
منساشى
 
علمتينى المعانى والصبر على الامانى
 
علمتينى المعانى والصبر على الامانى
 
والضحك والاغانى وكلمتينى ياما
 
احييكى واهنيكى واقول يارب يحميكى
 
وكل ما اشوف امل وحياة
 
اشوف صورتك اناديكى
 
وكل ما اشوف امل وحياة
 
اشوف صورتك اناديكى
 
ياماما يايوما ياماتى
 
صباح الخير يا مولاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
 
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى


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