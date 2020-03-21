يوم الأم Mother's Day | يا مولاتي.. منساش الابتسامة ومش هنسى يا ماما الشخطة اللي تعلم ومتهنش الكرامة

يحتفل المصريو بـ يوم الأم Mother's Day والذي يوافق الـ21 من مارس وهو اليوم الذي حُدد لمصر والعالم العربي، بعدما نقل الصحفي الكبير على أمين وشقيقه مصطفى الفكرة، واقترحوا تطبيقها في مصر، ليحدد هذا اليوم في السنة للاحتفال بأمهات مصر.





أعمال يوم الأم Mother's Day





ومع احتفالات يوم الأم Mother's Day من كل عام تطرأ على أذهاننا، أعمالا فنية ارتبطت بأفكارنا وتعلقنا بها، لدرجة أن كل عام ننتظر سماعها، لتتحرك مشاعرنا ونتذكر ذكريات الطفولة، والمواقف التي جمعتنا بأمهاتنا.





أغاني الاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day





وفي يوم الأم Mother's Day لا نستطيع أن ننسى بع الأغاني، التي حفرت في قلوبنا أحاسيس ومشاعر غالية، برغم ارتباطها بذكريات تشعرنا بالحزن، إلا أنه إحساس يعطينا دفعة وتفاؤل بالحياة.





يوم الأم Mother's Day





وارتبطت الكثير من الأعمال الغنائية باحتفال يوم الأم Mother's Day ولاننسى "ست الحبايب" للصوت العذب للجميلة الراحلة فايزة أحمد، وما قدمته "السندريلا" الجميلة سعاد حسني، والتي تحمل طابع طفولي على وجهها مقدمةً أغنية من أجمل أغاني هذه الذكرى العطرة، مقدمةً رائعة "يا مولاتي" من كلمات العظيم صلاح جاهين.





كواليس "يامولاتي" بمناسبة يوم الأم Mother's Day





ونقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني "الفجر"، كواليس أغنية "يا مولاتي" التي غنتها السندريلا سعاد حسني، وكلمات العظيم صلاح جاهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل، وهو الثلاثي الذي إذا اجتمع في عمل حقق نجاحًا باهرًا.





يوم الأم Mother's Day .. "صباح الخير يامولاتي.. ياماما.. يا أما.. يا أماتي.. أبوس الإيد وقلبي سعيد.. يا أول حب في حياتي يا أمي".





احتفال التليفزيون بـ يوم الأم Mother's Day





كان يمر الكاتب الكبير صلاح جاهين بحالة نفسية سيئة، بعدما تمكن منه مرض "السكري"، ونحل جسده، ليجد شقيقته تقول له، سعاد حسني على الهاتف، أسرع ليرد عليها، وفاجأته السندريلا، والتي كانت ترتبطهما علاقة أخوية كبيرة جدا، ومثلا ثنائيًا ناجحًا.





كواليس الأغنية في يوم الأم Mother's Day





رد صلاح جاهين على اتصال سعاد حسني في الـ8 مساء هذا اليوم، بمنزل أحمد حلمي باشا، - الذي حمل اسمه موقف أحمد حلمي - بحي شبرا، حيث يسكن الحفيد محمد صلاح الدين بهجت "صلاح جاهين"، أحد أكبر شعراء العامية ورسامي الكاريكاتير الأفذاذ.





السندريلا و يوم الأم Mother's Day





وطلبت السندريلا سعاد حسني من جاهين، كتابة أغنية لينتجها التليفزيون المصري بمناسبة عيد الأم، مؤكدةً تصميمها ليقوم هو بكتابتها، فوافق جاهين دون تفكير، ولكن طلب أن يلحنها كمال الطويل.





يوم الأم Mother's Day السندريلا وجاهين وكمال الطويل





وكتب جاهين "صباح الخير يا مولاتي"، ليخرج مؤقتًا من الحالة النفسية التي لازمته منذ النكسة في عام 67 ووفاة عبدالناصر، وحتى أن رحل عن عالمنا في عام 1986، وبرغم أنه عرف بكسله إلا أنه كتب أغنيته الكبيرة بألحان الأنامل الذهبية لكمال الطويل، وتؤديها السندريلا بطفولتها وتقدم للتليفزيون للاحتفال في يوم الأم Mother's Day .





حفل يوم الأم Mother's Day بماسبيرو





وتقدم أغنية "صباح الخير يا مولاتي" في احتفال التلفزيون المصري بـ يوم الأم Mother's Day لتكون خالدة إلى يومنا هذا، متربعة على عرش أعمال هذه الاحتفالية السنوية.





كلمات صباح الخير يا مولاتي التي غنتها السندريلا وألفها جاهين ولحنها كمال الطويل بمناسبة يوم الأم Mother's Day





ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

صباح الخير يا مولاتى

ياماما يما ياماتى

صباح الخير يا مولاتى

ياماما يما ياماتى

ابوس الايد وقلبى سعيد يا اول حب فى حياتى

ابوس الايد وقلبى سعيد يا اول حب فى حياتى

ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااأمى

علشانك انهاردة الدنيا الدنيا كرت معايدة

ملى الربيع اركانها بمليون الف وردة

علشانك انهاردة الدنيا الدنيا كرت معايدة

ملى الربيع اركانها بمليون الف وردة

علشانك

والكون بقى جوة بيتك

وانا قبل الكل جيتك

الكون بقى جوة بيتك

وانا قبل الكل جيتك

ياللى انتبهت لقيتك انا وانتى حاجة واحدة

تحبينى وانا احبك واعيش بالقرب نمن قلبك

عيونى معجبة بيكى وروحى كلها تجاوبك

واغمض وافتح اقولك

صباح الخير يامولاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

بغنى للامومة ولليد الخدومة

واقول الله ياأمى على الدفء والنعومة

بغنى للامومة ولليد الخدومة

واقول الله ياأمى على الدفء والنعومة

وبغنى

ياست يافدائيه ياللى قضيتها هى

ياست يافدائيه ياللى قضيتها هى

تجعل حياتى هنيه ولو تبات مهمومه

تعبتى كتير عشان خاطرى عشان امشى عشان اجرى

ومهما جريت بعيد خالص

ادينى جيت قوام بدرى

اضمك بفرحة واقولك

صباح الخير يامولاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

منساش الابتسامه ومش حنسى يا ماما

الشخطة اللى تعلم ومتهينش الكرامة

منساش الابتسامه ومش حنسى يا ماما

الشخطة اللى تعلم ومتهينش الكرامة

منساشى

علمتينى المعانى والصبر على الامانى

علمتينى المعانى والصبر على الامانى

والضحك والاغانى وكلمتينى ياما

احييكى واهنيكى واقول يارب يحميكى

وكل ما اشوف امل وحياة

اشوف صورتك اناديكى

وكل ما اشوف امل وحياة

اشوف صورتك اناديكى

ياماما يايوما ياماتى

صباح الخير يا مولاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى

ياماما يا اما ياماتى

سلاماتى احترماتى قبلاتى







