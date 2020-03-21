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يوم الأم Mother's Day | يا مولاتي.. منساش الابتسامة ومش هنسى يا ماما الشخطة اللي تعلم ومتهنش الكرامة
السبت 21/مارس/2020 - 01:17 م
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يحتفل المصريو بـ يوم الأم Mother's Day والذي يوافق الـ21 من مارس وهو اليوم الذي حُدد لمصر والعالم العربي، بعدما نقل الصحفي الكبير على أمين وشقيقه مصطفى الفكرة، واقترحوا تطبيقها في مصر، ليحدد هذا اليوم في السنة للاحتفال بأمهات مصر.
أعمال يوم الأم Mother's Day
ومع احتفالات يوم الأم Mother's Day من كل عام تطرأ على أذهاننا، أعمالا فنية ارتبطت بأفكارنا وتعلقنا بها، لدرجة أن كل عام ننتظر سماعها، لتتحرك مشاعرنا ونتذكر ذكريات الطفولة، والمواقف التي جمعتنا بأمهاتنا.
أغاني الاحتفال بـ يوم الأم Mother's Day
وفي يوم الأم Mother's Day لا نستطيع أن ننسى بع الأغاني، التي حفرت في قلوبنا أحاسيس ومشاعر غالية، برغم ارتباطها بذكريات تشعرنا بالحزن، إلا أنه إحساس يعطينا دفعة وتفاؤل بالحياة.
يوم الأم Mother's Day
وارتبطت الكثير من الأعمال الغنائية باحتفال يوم الأم Mother's Day ولاننسى "ست الحبايب" للصوت العذب للجميلة الراحلة فايزة أحمد، وما قدمته "السندريلا" الجميلة سعاد حسني، والتي تحمل طابع طفولي على وجهها مقدمةً أغنية من أجمل أغاني هذه الذكرى العطرة، مقدمةً رائعة "يا مولاتي" من كلمات العظيم صلاح جاهين.
كواليس "يامولاتي" بمناسبة يوم الأم Mother's Day
ونقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني "الفجر"، كواليس أغنية "يا مولاتي" التي غنتها السندريلا سعاد حسني، وكلمات العظيم صلاح جاهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل، وهو الثلاثي الذي إذا اجتمع في عمل حقق نجاحًا باهرًا.
يوم الأم Mother's Day .. "صباح الخير يامولاتي.. ياماما.. يا أما.. يا أماتي.. أبوس الإيد وقلبي سعيد.. يا أول حب في حياتي يا أمي".
احتفال التليفزيون بـ يوم الأم Mother's Day
كان يمر الكاتب الكبير صلاح جاهين بحالة نفسية سيئة، بعدما تمكن منه مرض "السكري"، ونحل جسده، ليجد شقيقته تقول له، سعاد حسني على الهاتف، أسرع ليرد عليها، وفاجأته السندريلا، والتي كانت ترتبطهما علاقة أخوية كبيرة جدا، ومثلا ثنائيًا ناجحًا.
كواليس الأغنية في يوم الأم Mother's Day
رد صلاح جاهين على اتصال سعاد حسني في الـ8 مساء هذا اليوم، بمنزل أحمد حلمي باشا، - الذي حمل اسمه موقف أحمد حلمي - بحي شبرا، حيث يسكن الحفيد محمد صلاح الدين بهجت "صلاح جاهين"، أحد أكبر شعراء العامية ورسامي الكاريكاتير الأفذاذ.
السندريلا و يوم الأم Mother's Day
وطلبت السندريلا سعاد حسني من جاهين، كتابة أغنية لينتجها التليفزيون المصري بمناسبة عيد الأم، مؤكدةً تصميمها ليقوم هو بكتابتها، فوافق جاهين دون تفكير، ولكن طلب أن يلحنها كمال الطويل.
يوم الأم Mother's Day السندريلا وجاهين وكمال الطويل
وكتب جاهين "صباح الخير يا مولاتي"، ليخرج مؤقتًا من الحالة النفسية التي لازمته منذ النكسة في عام 67 ووفاة عبدالناصر، وحتى أن رحل عن عالمنا في عام 1986، وبرغم أنه عرف بكسله إلا أنه كتب أغنيته الكبيرة بألحان الأنامل الذهبية لكمال الطويل، وتؤديها السندريلا بطفولتها وتقدم للتليفزيون للاحتفال في يوم الأم Mother's Day .
حفل يوم الأم Mother's Day بماسبيرو
وتقدم أغنية "صباح الخير يا مولاتي" في احتفال التلفزيون المصري بـ يوم الأم Mother's Day لتكون خالدة إلى يومنا هذا، متربعة على عرش أعمال هذه الاحتفالية السنوية.
كلمات صباح الخير يا مولاتي التي غنتها السندريلا وألفها جاهين ولحنها كمال الطويل بمناسبة يوم الأم Mother's Day
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
صباح الخير يا مولاتى
ياماما يما ياماتى
صباح الخير يا مولاتى
ياماما يما ياماتى
ابوس الايد وقلبى سعيد يا اول حب فى حياتى
ابوس الايد وقلبى سعيد يا اول حب فى حياتى
ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااأمى
علشانك انهاردة الدنيا الدنيا كرت معايدة
ملى الربيع اركانها بمليون الف وردة
علشانك انهاردة الدنيا الدنيا كرت معايدة
ملى الربيع اركانها بمليون الف وردة
علشانك
والكون بقى جوة بيتك
وانا قبل الكل جيتك
الكون بقى جوة بيتك
وانا قبل الكل جيتك
ياللى انتبهت لقيتك انا وانتى حاجة واحدة
تحبينى وانا احبك واعيش بالقرب نمن قلبك
عيونى معجبة بيكى وروحى كلها تجاوبك
واغمض وافتح اقولك
صباح الخير يامولاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
بغنى للامومة ولليد الخدومة
واقول الله ياأمى على الدفء والنعومة
بغنى للامومة ولليد الخدومة
واقول الله ياأمى على الدفء والنعومة
وبغنى
ياست يافدائيه ياللى قضيتها هى
ياست يافدائيه ياللى قضيتها هى
تجعل حياتى هنيه ولو تبات مهمومه
تعبتى كتير عشان خاطرى عشان امشى عشان اجرى
ومهما جريت بعيد خالص
ادينى جيت قوام بدرى
اضمك بفرحة واقولك
صباح الخير يامولاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
منساش الابتسامه ومش حنسى يا ماما
الشخطة اللى تعلم ومتهينش الكرامة
منساش الابتسامه ومش حنسى يا ماما
الشخطة اللى تعلم ومتهينش الكرامة
منساشى
علمتينى المعانى والصبر على الامانى
علمتينى المعانى والصبر على الامانى
والضحك والاغانى وكلمتينى ياما
احييكى واهنيكى واقول يارب يحميكى
وكل ما اشوف امل وحياة
اشوف صورتك اناديكى
وكل ما اشوف امل وحياة
اشوف صورتك اناديكى
ياماما يايوما ياماتى
صباح الخير يا مولاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
ياماما يا اما ياماتى
سلاماتى احترماتى قبلاتى
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