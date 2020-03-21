اكتئاب بيليه في الحجر الصحي

دخل الأسطورة البرازيلية بيليه في الحجر الصحي بمنزله وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ذكرت "ماركا" الإسبانية أن نجله إدينيو يؤكد أن صحة والده تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

وقال إدينيو: "إنه هش للغاية عند التحرك، فقد خضع لعملية زراعة ورك، لكن إعادة التأهيل لم تكن ناجحة بشكل كامل، لذلك فهو غير قادر على الحركة بشكل جيد".

وأضاف: "هذا الأمر أدخله في حالة من الاكتئاب فلقد كان ملكا وصاحب حضور كبير، واليوم لم يعد يستطيع الحركة بشكل كبير.. هذا الوضع غير مريح، ويسبب له إحراجًا".

وطمأن بيليه الجماهير حول حالته، مصرحًا: "أعيش أيامًا طيبة وأخرى سيئة فهذا أمر طبيعي لمن في نفس سني".