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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 21/مارس/2020 - 01:18 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران تعلن عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الأعداد إلى 1556، وفقًا لوكالة سبوتنيك.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الطبيب العسكري والعالم الروسي أليكسي فودوفوزوف، تنبأ بفيروسات وبائية أخطر على الإنسان مقارنة بفيروس كورونا المستجد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيطاليا تجري تجارب على دواء لكورونا وثبتت فعاليته
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
كشفت قناة العربية، أن إيطاليا أجرت تجاربًا على علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وثبتت فعاليته في مقاومة المرض.
 
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