أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الأعداد إلى 1556، وفقًا لوكالة سبوتنيك.