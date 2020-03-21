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إيمان البحر درويش غاضب من إلغاء احتفاله فى سان جيوفانى بعيد ميلاده وميلاد فنان الشعب

السبت 21/مارس/2020 - 01:13 م
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إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

من الذين تم إلغاء مناسباتهم أيضاً ولكن فى أحد الفنادق الشهيرة وهو فندق سان جيوفانى بالإسكندرية هذا الأسبوع هو الفنان إيمان البحر درويش الذى كان سيحتفل بعيد ميلاد جده فنان الشعب سيد درويش وعيد ميلاده هو كل عام وهو بألف سعادة وبألبومه الجديد وبعيد ميلاد المكان سان جيوفانى مرور خمسين عاماً عليه إذ فجأة يتم إبلاغه أن المناسبة ملغية حسب تعليمات الأمن لكن الفنان الجميل كان غاضباً وحزيناً للحد الذى جعله يكتب بوست عبر صفحته الشخصية يعبر عن جام غضبه ونحن نقول له لا تغضب يا عظيم فأنت حفيد فنان الشعب ونجم النجوم ولا داعى للتذكير من أنت فأنت فى قلوب محبيك ولا توجد مؤامرة ضدك بتجاهل نجاحك وفوزك بلقب فنان العرب أنت النجم الكبير وكل ما حدث مجرد إجراءات احترازية لا أحد يضطهدك يا كبير القامة والفن.. وكل سنة وأنت بألف خير.
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