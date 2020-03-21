ضبط 26 طنا.. الأمن يوجه ضربة لمحتكري السلع في الجيزة

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، اليوم السبت، مخزنا مخالفا، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وعثر بداخله على 26 طن سلع غذائية، خزنها صاحب المخزن مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، لبيعها بثمن أكبر، بعد ذلك، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد خالد أبو العلا، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفادها ورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة، مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص للسلع الغذائية، بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، وتخزينها وحجبها عن التداول.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مالكه، وتبين قيامه بتخزين كميات قدرها 26 طنا و140 كيلوجرام من السلع الأساسية عبارة عن "مكرونة، أرز، دقيق" صالحة للاستهلاك الآدمي، وحجبها عن التداول بالأسواق تمهيدًا لطرحها للتداول بأزيد من الأسعار المقررة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وواصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مساء أمس الجمعة، حملاتها الليلية على جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والملاهي الليلية، والكافتيريات والمقاهي، والمولات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد مدير أمن الجيزة على ضباط وأفراد جميع أقسام ومراكز القطاع، بتسيير دوريات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وحررت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عددًا من المخالفات للمحلات التجارية والمطاعم غير الملتزمة بالقرار، كما استمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري قرار الغلق عليها في فتح أبوابها مثل: المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة بالمحافظة.





وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 3132020 للحد من انتشار فيروس كورونا.





ونص قرار "مدبولي" في مادته الأولى على أن: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية" وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.



