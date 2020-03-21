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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 296

السبت 21/مارس/2020 - 01:14 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 296 من بينهم 4 وفيات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الهندية، سجلت 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها.

 

وأغلقت السلطات الهندية، تاج محل أكبر موقع سياحي لها، وأمر المركز المالي في مومباي المكاتب التي تقدم خدمات غير ضرورية لإبقاء نصف موظفيها في المنزل مع تصاعد الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في جنوب آسيا.

 

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