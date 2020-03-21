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احتفالا بعيد الأم..ويزو تشارك جمهورها بصورة مع والدتها

السبت 21/مارس/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل العالم اليوم 21 مارس بعيد الأم،ويشارك الفنانين والجمهور صور لهم تجمعهم بأمهاتهم ويقوم بتهنأتهم بهذه المناسبة وفي ظل ذالك هنأت الفنانة الكوميدية "ويزو" والدتها بعيد الأم من خلال مشاركتها لصورة تجمعها بها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "ويزو" تعليقا على هذه الصورة قائلة "كل سنه وانتى طيبه يا احلي واجمل واحن ام في الدنيا بحالها ربنا يخليكى لينا ومايحرمناش منك ياست الكل..كل عيد ام وكل الامهات بخير وطيبين ويخليكو لاولادكو وربنا يديكو الصحه والعافيه ودايما تبقوا مصدر الامان والحنان والسعاده لينا".

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "ربنا يخليهالك كل عام وهيا بخير" وقال آخر "ربنا يباركلك فيها يارب"،وذكر آخرهم "مامتك جميلة أوي ماشاء الله".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلى أمس الفنانة الكوميدية ويزو في حلقة خاصة من برنامج "معكم" المذاع على قناة "CBC" وذكرت "ويزو" بعض المواقف التي تربطها بوالدتها.

وتعود "ويزو" إلى السباق الرمضاني هذا العام من خلال مشاركتها في فيل "تيمون وبومبا" ويشاركها فيه عدد من الفنانين منهم أحمد فهمي وأكرم حسني.
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الكلمات المفتاحية

تنهئة احتفالا بعيد الأم

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