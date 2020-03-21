أمريكا: رفع المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لمكافحة كورونا

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تسعى إلى رفع المزيد من التعرفات الجمركية على الواردات الصينية في إطار خطتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا





وكانت أميركا قد استثنت تعرفات على بعض الواردات الطبية من الصين خلال الأسابيع الماضية تضمنت الأقنعة الطبية ، وقفازات الفحص والمناديل المطهرة.





وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الإستثناءات الحالية لا تحل محل إلغاء التعرفات الجمركية التي هي ضمن اتفاق "المرحلة 1" وإنما تقتصر على المنتجات الخاضعة لتعرفات وذات صلة بحالة الطوارئ الطبية لمكافحة فيروس كورونا