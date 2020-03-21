أصاله تعتذر لجمهورها وتنصحهم بالتزام المنازل

حرصت الفنانة أصاله على الاعتذار لجمهورها بسبب تأخر نصائحها لهم للوقاية من فيروس "كورونا"، كما حثتهم على المكوث في بمنازلهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



وقالت إليسا:"اعتذر على تأخيري برسالتي هذه،أرجوكم التزموا بمنازلكم، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم، التزموا بيوتكم، أيّاماً سيكون لنا فيها ذكريات طيّبة مع أولادنا، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله".



يشار أن آخر ألبومات أصاله هو ألبوم " فى قربك" واحتوى الألبوم على عشرة أغاني،وهم في قربك، مبقاش سر، حاجة متخصكش،حيطة صد،نكتة بايخة،حالة كركبة،جابوا سيرته،يوم يومين،جدًا جدًا، سابوك، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب ".