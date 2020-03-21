عاجل.. الصين تعلن إصابة جديدة في الدوري الإسباني بفيروس كورونا





















أكد الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم السبت، عن وجود مصاب جديد بفيروس كورونا المستجد في بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الاتحاد الصيني أعلن أن وو لي لاعب إسبانيول، مصاب بفيروس كورونا المستجد.





وأشار اتحاد الكرة إلى أن اللاعب ظهرت عليه أعراض طفيفة، ويخضع حاليًا للعلاج الطبي.





وسبق أن أعلن نادي إسبانيول، وجود 6 إصابات في صفوفه، دون الكشف عن هوية المصابين.



